26
o
بيروت
32
o
طرابلس
14
o
صور
29
o
جبيل
27
o
صيدا
28
o
جونية
25
o
النبطية
29
o
زحلة
30
o
بعلبك
16
o
بشري
27
o
بيت الدين
29
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
فنون ومشاهير
وائل عبد العزيز: أخطأت في حق شقيقتي ياسمين بكلامي على الـ"سوشيال ميديا"
Lebanon 24
19-06-2022
|
14:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
حل الفنان وائل عبد العزيز ضيفاً على برنامج "كلام الناس" الذي تقدمه ياسمين عز على قناة "أم بي سي" مصر، حيث تحدث عن خلافه مع شقيقته الفنانة ياسمين عبد العزيز، الذي أثار جدلًا واسعًا خلال الأيام الماضية، عبر مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.
Advertisement
وقال وائل: "أخدت قرار مش هرد تاني، وأنا موجود لما تحتاجيني ولو رأيي ميهمكيش ومش محتجاني فتمام، وغلطت لما كتبت على السوشيال والمهم نعتذر، والاعتذار من شيم الرجال، وأنا بعد كده مش فاضي غير لشغلي وربنا يكرمنا كلنا، والأمور اللي مش بنلاقي فيها حل بنسيبها، ونشوف مين الصح ومين الغلط، ومن حبي لأختي ياسمين بقيت عامل زي القطة اللي كلت ولادها، واتعلمت درس كبير وهو إني متكلمش على السوشيال ميديا".
وتطرق للحديث عن والده، قائلاً: "والدي حارب في حرب 73 وكان بطل الجمهورية في القفز بالزانة وكان بيجيد التمثيل باللغة العربية والعامية، ولكن الفرصة مجاتلوش وكان بينمي فينا موهبة التمثيل ويعملنا ورشة تمثيل بالليل".
واختتم حديثه عن ياسمين عبد العزيز، قائلًا: "بحبك ووحشتيني وسيف وياسمين وحشوني وربنا يخليكي لينا وربنا يشفيكي ويبعد عنك أي شر، وتنجحي وتبقي قد الدنيا عشان إنتي عندي قد الدنيا وأهديلك أغنية تعالى أدلعك".
(لها)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
تعديلات على أسعار الإنترنت في لبنان.. هكذا أصبحت مؤخراً
Lebanon 24
تعديلات على أسعار الإنترنت في لبنان.. هكذا أصبحت مؤخراً
14:18 | 2022-06-19
19/06/2022 02:18:50
Lebanon 24
Lebanon 24
"التيار" يردّ على باسيل
Lebanon 24
"التيار" يردّ على باسيل
22:07 | 2022-06-19
19/06/2022 10:07:00
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الطاقة كما لم تشاهدونه من قبل (فيديو)
Lebanon 24
وزير الطاقة كما لم تشاهدونه من قبل (فيديو)
10:37 | 2022-06-19
19/06/2022 10:37:00
Lebanon 24
Lebanon 24
حادثة على شاطئ الدامور.. هذا ما حصل
Lebanon 24
حادثة على شاطئ الدامور.. هذا ما حصل
12:37 | 2022-06-19
19/06/2022 12:37:21
Lebanon 24
Lebanon 24
خبر مهم عن البنزين.. اليكم آخر المستجدات
Lebanon 24
خبر مهم عن البنزين.. اليكم آخر المستجدات
11:19 | 2022-06-19
19/06/2022 11:19:52
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
05:00 | 2022-06-20
بمناسبة عيد الأب زوجة هشام حداد وأولاده حضّروا له مفاجأة.. شاهدوا ردة فعله (فيديو)
04:20 | 2022-06-20
آخر انسجام بين جيسيكا عازار وزوجها.. والمتابعون: "أحلى كوبل" (فيديو)
03:42 | 2022-06-20
زوجة راغب علامة تحتفل بخطوبة ابنة شقيقها.. وفخامة منزل والديها حديث المتابعين (صور)
03:00 | 2022-06-20
بفستان أسود مُثير.. نجمة "باب الحارة" مولعتا في دبي شاهدوا الصور
02:14 | 2022-06-20
في ذكرى رحيله.. فيديو نادر لتشييع عاصي الرحباني قبل 36 عاماً
02:05 | 2022-06-20
خسرته منذ 11 سنة.. بكلمات مؤثرة داليدا خليل تستذكر والدها (صورة)
فيديو
ظهور شبكات "6G" في روسيا في هذا الموعد (فيديو)
Lebanon 24
ظهور شبكات "6G" في روسيا في هذا الموعد (فيديو)
02:00 | 2022-06-19
20/06/2022 14:30:03
Lebanon 24
Lebanon 24
اتهام فنان لبناني شهير بتبييض الأموال في تونس.. هكذا ردّ وما علاقة اليسا (فيديو)
Lebanon 24
اتهام فنان لبناني شهير بتبييض الأموال في تونس.. هكذا ردّ وما علاقة اليسا (فيديو)
10:40 | 2022-06-17
20/06/2022 14:30:03
Lebanon 24
Lebanon 24
رقص ودلع.. روبي تُشعل الأجواء بحفلها في مصر (فيديو)
Lebanon 24
رقص ودلع.. روبي تُشعل الأجواء بحفلها في مصر (فيديو)
08:00 | 2022-06-17
20/06/2022 14:30:03
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact