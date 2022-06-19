وائل عبد العزيز: أخطأت في حق شقيقتي ياسمين بكلامي على الـ"سوشيال ميديا"

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حل الفنان وائل عبد العزيز ضيفاً على برنامج "كلام الناس" الذي تقدمه ياسمين عز على قناة "أم بي سي" مصر، حيث تحدث عن خلافه مع شقيقته الفنانة ياسمين عبد العزيز، الذي أثار جدلًا واسعًا خلال الأيام الماضية، عبر مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.وقال وائل: "أخدت قرار مش هرد تاني، وأنا موجود لما تحتاجيني ولو رأيي ميهمكيش ومش محتجاني فتمام، وغلطت لما كتبت على السوشيال والمهم نعتذر، والاعتذار من شيم الرجال، وأنا بعد كده مش فاضي غير لشغلي وربنا يكرمنا كلنا، والأمور اللي مش بنلاقي فيها حل بنسيبها، ونشوف مين الصح ومين الغلط، ومن حبي لأختي ياسمين بقيت عامل زي القطة اللي كلت ولادها، واتعلمت درس كبير وهو إني متكلمش على السوشيال ميديا".وتطرق للحديث عن والده، قائلاً: "والدي حارب في حرب 73 وكان بطل الجمهورية في القفز بالزانة وكان بيجيد التمثيل باللغة العربية والعامية، ولكن الفرصة مجاتلوش وكان بينمي فينا موهبة التمثيل ويعملنا ورشة تمثيل بالليل".واختتم حديثه عن ياسمين عبد العزيز، قائلًا: "بحبك ووحشتيني وسيف وياسمين وحشوني وربنا يخليكي لينا وربنا يشفيكي ويبعد عنك أي شر، وتنجحي وتبقي قد الدنيا عشان إنتي عندي قد الدنيا وأهديلك أغنية تعالى أدلعك".