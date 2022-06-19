محمد الأحمد في مسلسل "الحجرة"

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كشف الفنان السوري محمد الأحمد لوسائل الإعلام انه سيكون نجم الفضائيات من خلال شخصيتين مختلفتين ومتعبتين بآن واحد، فتارة سيظهر بشخصية واهم وأخرى بشخصية مراد وذلك من خلال مسلسل "الحجرة".وأكد الأحمد أن المسلسل سيحمل مفاجآت مذهلة ومثيرة وأحداث مشوقة من خلال دورين مختلفين من حيث التغيير بين هاتين الشخصيتين، شخصية دكتور الأسنان وشخصية واهم الذي يسعى وراء تحقيق العدالة، حيث يفقد أحد الأشخاص المقربين له في حادثة، والعدل لا يأخذ مجراه فيقرر تحقيق العدل على طريقته الخاصة، وشخصية واهم البطل كما أحب ان يكون.وقال سيفاجأ المشاهدون بالمشاهد الصعبة وتصويرها بأماكن مثيرة لا يتوقعونها وأنا شخصيا أميل لأداء الأدوار الصعبة فهي تستفزني كممثل، والشخصيتان تتطلبان الكثير من الجهد والتعب.من جانبه، قال مدير الشركة المنتجة رائد سنان إن مسلسل "الحجرة" هو عمل مختلف عما هو سائد حاليا من مسلسلات.