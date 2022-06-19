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فنون ومشاهير

نجم "ذا فويس" يعلم بوفاة شقيقته وهو يغني على المسرح... هكذا تصرف!

Lebanon 24
19-06-2022 | 23:52
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كشف نجم "ذت فويس" الفنان السوري عبود برمدا عن رحيل شقيقته إيمان وهو يغني على المسرح.

وقال عبود أنه أثناء غنائه في مرحلة المواجهة كان يرى أعين الناس تنظر إليه بشفقة وحزن فظن أنهم حزينون عليه لأنه سيغادر البرنامج.
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وبعد انتهاء وصلته الغنائية وفوزه أتى علي المولى مدير أعمال الفنان صابر الرباعي إلى الكواليس وطلب منه أن يبقى قوياً ليساند عائلته.

وكشف أن أكثر من شخص وجه له نفس الكلام لتأتي بعدها مديرة أعمال شقيقته وتأخذه إلى الحدود حيث كان أصدقائه ينتظرونه وأخبروه بوفاتها

إيمان كان طفلة تحب اللعب والحركة لكن عندما كان عمرها سنة وبحسب عبود أصيبت بالعين والحسد من جارة لهم وبدأت تفقد حواسها يوماً بعد آخر.

وقال أنها لم تستطيع الكلام ولا تناول الطعام لفترة طويلة وعندما اصبح عمرها 13 سنة توفيت بشكل مفاجئ.

ووصف علاقته بها بأنها ممتازة وكانت تفهم عليه وتشعر به بشكل كبير وهي كانت تعتبر أمر جميل جداً في العائلة ووفاتها هو الجرح الأكبر بالنسبة له.
 
(العراب)
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