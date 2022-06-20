ما حقيقة إلحاد "أبو عصام"؟

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وُجّهت اتهامات كثيرة إلى الممثل السوري عباس النوري في الفترة الأخيرة، كاتهامه بإلحاد بعد انتقاده أصوات بعض المؤذنين.وفي مقابلة عبر قناة الجديد، ونفى عباس تهمة الالحاد عنه وأكد أنه علق على أصوات بعض المؤذنين التي تزعج الناس وليس على الاذان نفسه وأعطى مثالاً على الخشوع الذي يتسبب به الآذان في الجامع الأموي.وقال إنه شخص علماني، بمعنى فصل الدين عن الدولة، مع نفيه التفكير في الانتحار مطلقا، كما أنه غير راضٍ عن الأعمال الكوميدية التي شارك فيها.