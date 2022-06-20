قبل لحظات من عرضه.. تأجيل مسلسل لستيفاني صليبا بشكل مفاجئ فما السبب؟

أعلنت الممثلة كارمن لبس تأجيل موعد عرض مسلسل "التحدي" تأليف مؤيد النابلسي، إخراج مروان بركات، وللمنتجين سامح مجدي ونهلة زيدان، حيث كان من المقرر عرضه مساء الأحد على منصة "شاهد".

ونشرت لبس عبر خاصية الستوري في حسابها الرسمي على إنستغرام صورة لبوسترها الشخصي، وأرفقته بتعليق كشفت من خلاله بشكل مفاجئ عن تأجيل عرض المسلسل إلى موعد يحدد لاحقا، دون توضيح السبب الذي دفعهم للتأجيل قائلة: "تأجل شوي عرض المسلسل لوقت يعلن عنه قريبا".

وأبدى متابعو لبس استغرابهم من التأجيل المفاجئ للمسلسل.

ومسلسل "التحدي" هو الجزء الثاني من مسلسل سر، ويدور في سلسلة الأسرار الغامضة والمثيرة، ضمن عالم يخضع لسيطرة المافيا في الممنوعات والمال والانتقام وحتى الحب، في مقابل مواجهة بوليسية واستخبارية حادة.

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والمسلسل من بطولة نخبة من أبرز النجوم العرب على رأسهم بسام كوسا، باسم مغنية، ستيفاني صليبا، وسام حنا، كما يشارك فيه كل من رواد عليو وجورج شلهوب وبيار داغر ورانيا سلوان وسلطان ديب وتانيا فخري وبياريت قطريب وفرح بيطار وناتاشا شوفاني وغيرهم.