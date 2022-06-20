Advertisement

فنون ومشاهير

آخر انسجام بين جيسيكا عازار وزوجها.. والمتابعون: "أحلى كوبل" (فيديو)

Lebanon 24
20-06-2022 | 04:20
A-
A+
Doc-P-963786-637913205014774333.jpg
Doc-P-963786-637913205014774333.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

انتشر فيديو للمذيعة ومقدمة البرامج جيسيكا عازار برفقة زوجها رجل الأعمال محمد صوفان خلال تواجدها في إحدى السهرات.

 

وظهرت جيسيكا ومحمد وهما يرقصان بانسجام على أغنية للفنان المصري عمرو دياب.

 

Advertisement

A post shared by Jessica azar fans (@jessicaazarworld)


 

وانهالت التعليقات التي تمنت دوام السعادة للثنائي، من بينها : "أحلى كوبل"، "ما احلاكون، "الله يخليكم لبعض ويسعدكم".

 

وكانت جيسيكا ومحمد احتفلا مؤخرا بالذكرى السنوية الأولى على زواجهما.

المصدر: "رصد" لبنان 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
16:00 | 2022-06-20
14:00 | 2022-06-20
13:43 | 2022-06-20
11:00 | 2022-06-20
10:10 | 2022-06-20
09:19 | 2022-06-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website