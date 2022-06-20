آخر انسجام بين جيسيكا عازار وزوجها.. والمتابعون: "أحلى كوبل" (فيديو)

انتشر فيديو للمذيعة ومقدمة البرامج جيسيكا عازار برفقة زوجها رجل الأعمال محمد صوفان خلال تواجدها في إحدى السهرات.

وظهرت جيسيكا ومحمد وهما يرقصان بانسجام على أغنية للفنان المصري عمرو دياب.

وانهالت التعليقات التي تمنت دوام السعادة للثنائي، من بينها : "أحلى كوبل"، "ما احلاكون، "الله يخليكم لبعض ويسعدكم".

وكانت جيسيكا ومحمد احتفلا مؤخرا بالذكرى السنوية الأولى على زواجهما.