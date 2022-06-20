بمناسبة عيد الأب زوجة هشام حداد وأولاده حضّروا له مفاجأة.. شاهدوا ردة فعله (فيديو)

فاجأت نتالي زرقا زوجها الممثل ومقدم البرامج هشام حداد بالاحتفال بعيد الأب الذي يُصادف في 19 حزيران.

فقد نشرت نتالي فيديو عبر حسابها الخاص على انستغرام وهي تتوجه مع ولديها كارل ومارك إلى النادي حيث يمارس هشام رياضة التنس، وانتظروا وصوله إلى الملعب ليتوجهوا مع قالب حلوى صغير باتجاهه لمعايدته، وقد تفاجأ حداد بوجودهم.