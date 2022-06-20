انتقادات حادة لسمية الخشاب بسبب تغريدة

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ما زالت الفنانة سمية الخشاب تواصل توجيه نصائحها الى طلاب الثانوية العامة، عبر حسابها الشخصي في "تويتر"، مؤكدةً أنها تقدّم لهم كل الدعم.وتسبّبت آخر تدوينة كتبتها سمية لطلاب الثانوية العامة في تلقّيها سيلاً من الانتقادات والاتهامات ببث روح التهاون والكسل في نفوس الطلاب، حيث قالت في التغريدة: "قلبي مع حبايبي اللي في ثانوية عامة، بكرا أو الأيام الجاية زيها زي أي أيام في حياتنا، عملنا اللي علينا وذاكرنا ودي مجرد مرحلة بس". وأضافت: "هنحل على قد ما نقدر وهنرضى بأي نتيجة وهنثبت نفسنا في المجال اللي هتحدده المرحلة دي، فخورة بيكم في كل الأحوال".وانهالت على سمية التعليقات من بعض أولياء الأمور مؤكدين أن هذه الرسائل من شأنها أن تبث في نفوس أبنائهم الطلبة اليأس والإحباط وتُثنيهم عن المذاكرة والتفوق.