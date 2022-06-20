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فنون ومشاهير

بعد انفصاله عن شاكيرا.. أول صور لبيكيه مع امرأة أخرى

Lebanon 24
20-06-2022 | 13:43
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أثارت التكهنات بشأن أسباب انفصال نجم برشلونة الإسباني جيرارد بيكيه عن صديقته وأم طفليه المغنية الكولومبية شاكيرا، الكثير من الجدل، خاصة بعد الشائعات المتداولة عن خيانته لها، لكن اللاعب التزم الصمت وتوارى عن الأنظار حتى التقطت صور له مؤخرا برفقة امرأة أخرى، لأول مرة منذ الانفصال.
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ونقلت صحيفة "ماركا" الرياضية الإسبانية، عن موقع "سوسياليتي"، أن جيرارد بيكيه سافر إلى العاصمة السويدية ستوكهولم، لحضور القمة الدولية "العقول الرائعة"، وهي مؤتمر يجمع شخصيات ناجحة من أنحاء العالم.

وأوضح الموقع أنه "خلال تواجده في ستوكهولم، حضر بيكيه حفلا مزدحما مليئا بالمشاهير".

وكشفت كاترين زيتوميرسكا، وهي واحدة من مشاهير الإنترنت التي كانت في الحفل، بعض التفاصيل، مؤكدة أن بيكيه كان هناك مع امرأة شقراء.

وقالت: "كان بيكيه يرتدي قميصا أسود (بغطاء للرأس) مثل جميع من كانوا هناك"، لافتة إلى أنها كانت "حفلة خاصة جدا".
 
 
ووفقا لتصريحاتها، فقد التقى بيكيه المغنية أليشا كيز، وعارضة الأزياء العالمية ناعومي كامبل، والممثل إدوارد نورتون، بالإضافة إلى شخصيات مؤثرة ورجال أعمال مهمين.

ولأن الهواتف المحمولة لم تكن ممنوعة في الحفلة، فقد كان من الممكن التقاط الصور ومقاطع الفيديو، مما سهل توثيق وجود بيكيه مع امرأة.
 
ولا يزال من غير المعلوم من المرأة الشقراء التي كانت برفقته.

ورغم أن نبأ انفصال بيكيه عن شاكيرا بعد علاقة استمرت نحو 11 عاما وأثمرت عن طفلين شكّل صدمة لكثيرين، فإن الاثنين كانا قد افترقا بالفعل قبل بضعة أشهر من إعلان الانفصال، حسبما نقلت الصحافة الإسبانية عن مقربين منهما.
 
(سكاي نيوز عربية)
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