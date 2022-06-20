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فنون ومشاهير

خبر مرض وائل كفوري يقلق الجمهور.. هل أصيب بورم خطير؟ (صورة)

Lebanon 24
20-06-2022 | 23:30
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في الساعات الماضية انتشرت اخبار عن صحة الفنان وائل كفوري أثارت قلق جمهوره، حيث تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي شائعة تحدثت عن اصابة وائل بمرض السرطان، ومعاناته من ورم خطير وان وضعه الصحي غير مستقر.

 

الا ان الصحافية رولا نصر نشرت عبر حسابها على "تويتر" صورة لوائل وعلقت عليها قائلة: "النجم وائل كفوري بألف خير والحمد لله لا في ورم ولا عقصة برغشة حتى.. رياضة وتمارين متل العادة فضلا عن الحفلات الناجحة في اكثر من بلد.. ومن يومين كان بالاستوديو عم يحضر شي جديد"، مضيفة: "اما أصحاب النفوس المريضة اللي بيطلعوا شائعات انضبوا واخرسوا".

النجم #وائل_كفوري بألف خير والحمدلله لا في ورم ولا عقصة برغشة حتى. رياضة وتمارين متل العادة فضلا عن الحفلات الناجحة في اكثر من بلد. ومن يومين كان بالاستوديو عم يحضر شي جديد 🥰 اما أصحاب النفوس المريضة اللي بيطلعوا شائعات #انضبوا و #اخرسوا 🤭 pic.twitter.com/NILDeVVban

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وكان كفوري أحيا مؤخرا حفل زفاف ضخم في لبنان وظهر فيه بكامل أناقته وهو يغنّي "قومي تنرقص" ويتمايل بحركات عفوية على المسرح، ضجّت بها مواقع السوشيال ميديا.

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