"خبينا عنكم هالسر لفترة طويلة".. الثنائي اللبناني ميلاد وميليسا يكشفان تفاصيل مؤثرة عاشاها لأربع سنوات! (فيديو)

نشر أحد أبرز مشاهير "السوشيال ميديا" والثنائي اللبناني الذي يقدم محتوى ترفيهي للجمهور، ميلاد وميليسا رحال، فيديو عبر يوتيوب، وصفه الجمهور بـ"المؤثر جداً".

وأخبر الفيديو كيفية دعم ميلاد زوجته ميليسا لإكمال دراستها للحصول على شهادة الدكتورا من الجامعة، والمعاناة والصعوبات والتغيرات التي استمرت معهما لنحو 4 سنوات، وكيفية تخطيها بالتعاون والتضامن معا.

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وأشاد الجمهور بالدعم الكبير الذي تلقته ميليسا من ميلاد خلال هذه الفترة حتى تفوقها بدرجة عالية في الجامعة.

وأظهر الفيديو لحظات مؤثرة جداً، خاصة عند الاعلان عن نتيجة ميليسا عقب مناقشة أطروحتها أمام دكاترة الجامعة.

بدأ الثنائي ميلاد بو رحال ومليسا مزنر مسيرته من خلال مشاركة مغامرات السفر الخاصّة وتقديم نصائح وحيل فريدة للمشاهدين، ليصبحا اليوم من الأكثر شهرة على TikTok وInstagram بفضل محتواهما الكوميديّ الخاص بالحياة الزوجيّة، بالإضافة إلى الفيديوهات التي ينشرانها على قناة The Rahal ميلاد ومليسا على يوتيوب.