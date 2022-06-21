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فنون ومشاهير

مقدمة برامج لبنانية معروفة تكشف تعرضها للاعتداء من قبل فتاة.. "خفت من البهدلة انا كتير حزينة" (صور)

Lebanon 24
21-06-2022 | 02:00
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كشفت المذيعة ومقدمة البرامج كارين سلامة انها تعرضت لاعتداء من قبل فتاة تكبر ابنتها بـ 5 سنوات.

 

وروت كارين على خاصية "الستوري" على حسابها على انستغرام ما حصل معها وكتبت: "لقد تم مهاجمتي جسديا من فتاة تكبر ابنتي بـ 5 سنوات لقد تعدت علي جسديا ولفظيا بأبشع العبارات ولم تتوقف ، كله كرمال عم قلها انتبهي ما تضربي سيارتك انتي وعم تصفي. لقد تواصلت مع فصيلة الدرك وانا بصدد رفع دعوى بالمخفر هلق، بتمنى اني اقدر آخد حقي بالقانون".

 

وشكرت سلامة فصيلة الدرك والمعاون الأول والمدعي العام، مشيرة إلى انها تصرفت ضمن القانون. وتابعت: "بعرف في مصائب أكبر بكثير بس صدقوني الإحساس بالإهانة صعب حتى لو في أشخاص رح يقولوا منها قصة كارين، انا ما أخدت حقي بايدي لاحتكم للقانون وهيك صار والباقي على الله".

 
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المصدر: "رصد" لبنان 24
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