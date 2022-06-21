Advertisement

فنون ومشاهير

وفاة ممثلة شهيرة بعد سقوطها من الطابق الـ15

Lebanon 24
21-06-2022 | 08:00
A-
A+
Doc-P-964136-637914107123378268.jpg
Doc-P-964136-637914107123378268.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
لقيت الممثلة التركية، يونجا تركمان، حتفها بعد سقوطها من شرفة شقتها، الواقعة بالطابق الـ15، في منطقة غازي عثمان باشا بتركيا. 
وفي التفاصيل، فإن النجمة التركية، البالغة من العمر 47 عاماً، تعرضت لحدوث نزيف وإصابتها بالعديد من الخدوش والرضوض، إثر سقوطها ما أدَّى إلى وفاتها على الفور. 
Advertisement

وأشارت وسائل إعلام تركية إلى أن الأجهزة الأمنية سارعت بالذهاب إلى مكان الحادثة، وطوقته بسياجٍ أمني للمباشرة بالتحقيق، لمعرفة أسباب الوفاة، وتحديد ما إذا كان الأمر انتحاراً أو جريمة قتل أو سقوطاً بسبب مرضٍ أصابها لحظتها، رغم وجود ما يؤكد أن الممثلة كانت بمفردها في شقتها، ونُقلت جثة الممثلة إلى معهد الطب الشرعي لإجراء الفحوص اللازمة ومعرفة الحقيقة. 
ولم يُنشر حتى الآن أي شيء، يبين تفاصيل سقوطها من شرفتها وما إذا كان الأمر مجرد حادثة، وأنها فقدت التوازن ولم تسعفها قدراتها، أو أنها تعمدت رمي نفسها من شرفتها بهدف إنهاء حياتها. 

وتركمان هي إحدى نجمات السينما التركية، وشاركت في عدة مسلسلات، من بينها: "قطاع الطرق لن يحكموا العالم"، و"كل شيء بخصوص الزواج"، الذي عرض مؤخراً، وكذلك ظهرت في العديد من الإعلانات التجارية، مثل: Hepsiburada، وSpotify، وBosch. 

 
المصدر: زهرة
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
16:00 | 2022-06-21
14:00 | 2022-06-21
13:17 | 2022-06-21
11:00 | 2022-06-21
10:40 | 2022-06-21
10:15 | 2022-06-21
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website