وفاة ممثلة شهيرة بعد سقوطها من الطابق الـ15



وفي التفاصيل، فإن النجمة التركية، البالغة من العمر 47 عاماً، تعرضت لحدوث نزيف وإصابتها بالعديد من الخدوش والرضوض، إثر سقوطها ما أدَّى إلى وفاتها على الفور.

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لقيت الممثلة التركية، يونجا تركمان، حتفها بعد سقوطها من شرفة شقتها، الواقعة بالطابق الـ15، في منطقة غازي عثمان باشا بتركيا.وفي التفاصيل، فإن النجمة التركية، البالغة من العمر 47 عاماً، تعرضت لحدوث نزيف وإصابتها بالعديد من الخدوش والرضوض، إثر سقوطها ما أدَّى إلى وفاتها على الفور.

وأشارت وسائل إعلام تركية إلى أن الأجهزة الأمنية سارعت بالذهاب إلى مكان الحادثة، وطوقته بسياجٍ أمني للمباشرة بالتحقيق، لمعرفة أسباب الوفاة، وتحديد ما إذا كان الأمر انتحاراً أو جريمة قتل أو سقوطاً بسبب مرضٍ أصابها لحظتها، رغم وجود ما يؤكد أن الممثلة كانت بمفردها في شقتها، ونُقلت جثة الممثلة إلى معهد الطب الشرعي لإجراء الفحوص اللازمة ومعرفة الحقيقة.

ولم يُنشر حتى الآن أي شيء، يبين تفاصيل سقوطها من شرفتها وما إذا كان الأمر مجرد حادثة، وأنها فقدت التوازن ولم تسعفها قدراتها، أو أنها تعمدت رمي نفسها من شرفتها بهدف إنهاء حياتها.



وتركمان هي إحدى نجمات السينما التركية، وشاركت في عدة مسلسلات، من بينها: "قطاع الطرق لن يحكموا العالم"، و"كل شيء بخصوص الزواج"، الذي عرض مؤخراً، وكذلك ظهرت في العديد من الإعلانات التجارية، مثل: Hepsiburada، وSpotify، وBosch.



