المحكمة تحسم الجدل في قضية سيد رجب وطليقته الأميركية

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عرضت طليقة الفنان سيد رجب الأميركية كيكي نيلسون، عبر حسابها الخاص في "فيسبوك" منشوراً كشفت من خلاله عن فوزها بالقضية التي أقامتها ضد طليقها، بتمكينها من المشاركة في نصف المزرعة التي يمتلكانها في منطقة دهشور.وكانت كيكي نيلسون قد أعلنت منذ فترة، أن طليقها حاول طردها من بيتها في دهشور، وينكر حقوقها، مؤكدةً أنها عندما توجهت إلى منزلها؛ فوجئت بعناصر الأمن يمنعونها من الدخول إليه.وأوضحت أنها اتفقت مع سيد رجب على الانفصال، ولكن من دون طلاق؛ وذلك لاستمرار التأمين الصحي الخاص بها والإقامة في مصر، على أن يدفع نفقة شهرية لها، ويساعدها في الحصول على مسكن يناسبها، ولكنه رفض في نهاية المطاف التوقيع على اتفاق يتضمن هذه الشروط، كما تسلّمت ورقة طلاق غيابي، وفوجئت برفض الفنان سيد رجب التحدث معها.أما عن قطعة الأرض الخاصة بهما في دهشور؛ فأشارت كيكي نيلسون إلى أنهما في عام 2009، قررا شراء تلك الأرض من أموالها، ولكن تم تسجيلها باسم سيد رجب؛ نظراً لأنها ليست مصرية، وتحمل الجنسية الأميركية، وتحمّلت تكاليف 90% من بناء منزل عليها.