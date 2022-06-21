ليالي تراثية وزفاف أسطوري.. هكذا احتفل مدير اعمال عاصي الحلاني بزواج ابنته بحضور المشاهير (فيديو وصور)

احتفل كل من النجوم عاصي الحلاني، نادر الأتات، الوليد الحلاني، بزفاف الشابة منال ابنة ماجد الحلاني مدير أعمال عاصي الحلاني، على رجل الاعمال الشاب علي ياسين.

وتميز الحفل الذي استمر يومين بطابعه التراثي، حيث أحيا الزفاف في الليلة اولى فرق دبكة بعلبكية، واقيم الاحتفال في مزرعة ماجد الحلاني في البقاع.

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بينما اقيمت الليلة الثانية في أحد فنادق البقاع، وقدم عاصي الحلاني أغنية حصرية عنوانها "طلة منال" من الحانه وكلمات الشاعر نزار فرنسيس وغناء وليد الحلاني وتوزيع طوني سابا،

كما قدم نادر الاتات أغنية خاصة للعروسين.