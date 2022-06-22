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فنون ومشاهير

إبن ترامب يفاجئ العالم بضخامته! (صورة)

Lebanon 24
22-06-2022 | 00:07
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فوجئ رواد مواقع التواصل الاجتماعي حول العالم بصورة جديدة لـ " بارون ترامب "، نجل الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب بسبب مظهره العملاق والتغيرات الجسدية الواضحة التي مرت خلف الأضواء في فترة المراهقة التي مر بها.
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وعلى الرغم من أنه أصغر أبناء الرئيس دونالد ترامب، إذ يبلغ 16 عامًا من عمره، إلا أنه على ما يبدو قد فاق الكثيرين في طوله وهو ما كشفته الصورة المتداولة له مؤخرًا.

وظهر بارون في الصورة معانقًا سيدة كبيرة في السن خلال تواجدهما في إحدى المناسبات الرسمية، وقد بدا فارق الطول بينهما كبيرًا لدرجة أن الجميع شكك في صحة الصورة وما إذا جرى تعديلها عبر برنامج "فوتوشوب".

ولاقت صورة بارون ترامب المتداولة ردود أفعال متفاوتة بين النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي حول العالم خاصة وأن الظهور الأخير له كان قبل عام تقريبًا ولم يكن بهذا الارتفاع.
 
 
وشكك كثيرون في ما إذا كان بارون هو الابن البيولوجي لدونالد ترامب أم لا، خاصة وأن بقية أبناءه لا يملكون الطول ذاته أو حتى قريبًا له.


في المقابل دافع كثيرون عن بارون في وجه حملة التنمر التي تعرض لها بسبب مظهره الخارجي وطوله العملاق، فيما سارع آخرون للبحث عن أي معلومة تتعلق بطول نجل ترامب والذي رجح البعض في أنه يبلغ حوال المترين.
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