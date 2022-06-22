على الرغم من طلاقهما.. كريستينا صوايا وطوني بارود معاً من جديد! (صور)

نشرت ملكة جمال لبنان السابقة كريستينا صوايا صورا عبر خاصية الستوري على حسابها على انستغرام ظهرت فيها إلى جانب طليقها الإعلامي طوني بارود وابنتها "ديا مارا" وابنها "انجيلو" .

وقد عايدت كريستينا وأولادها بارود وذلك بمناسبة عيد الأب وأحضروا له قالب حلوى. وعلقت كريستينا على الصور بالقول: "عيد أب سعيد".

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ولفت المتابعون ان "ديا ماريا" أصبحت شابة ورياضية مثل والدها.

يُذكر ان كريستينا وطوني تزوجا عام 2003 ثم تطلقا عام 2014 بعد زواج دام أكثر من 10 سنوات، الا ان علاقتهما استمرت كصداقة وهما يظهران معا في مناسبات عدة مع ولديهما.