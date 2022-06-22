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فنون ومشاهير

في صورة نادرة.. فيروز وابنها هلي

Lebanon 24
22-06-2022 | 01:59
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نشرت ريما الرحباني عبر حسابها على موقع فايسبوك صورة لوالدتها فيروز وشقيقها هلي، في القداس السنوي الذي أقيم لراحة نفس والدها عاصي الرحباني في كنيسة السيّدة المحيدثة – بكفيا.
وهذه الصورة تعتبر من الصور النادرة لهلي، الذي بقي بعيداً عن الاعلام، وتحرص فيروز على العناية به شخصياً، لكونه من ذوي الاحتياجات الخاصة وهو يقيم معها ومع ابنتها ريما في دارة العائلة في الرابية.
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