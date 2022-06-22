في صورة نادرة.. فيروز وابنها هلي

نشرت ريما الرحباني عبر حسابها على موقع فايسبوك صورة لوالدتها فيروز وشقيقها هلي، في القداس السنوي الذي أقيم لراحة نفس والدها عاصي الرحباني في كنيسة السيّدة المحيدثة – بكفيا.

وهذه الصورة تعتبر من الصور النادرة لهلي، الذي بقي بعيداً عن الاعلام، وتحرص فيروز على العناية به شخصياً، لكونه من ذوي الاحتياجات الخاصة وهو يقيم معها ومع ابنتها ريما في دارة العائلة في الرابية.

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