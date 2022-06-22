بفستان من توقيع مصمم لبناني.. ياسمين صبري تسرق الأضواء في مدريد وعقدها الماسي حديث المتابعين (فيديو)

حضرت الممثلة المصرية ياسمين صبري إحدى الفعاليات الخاصة بدار كارتييه Cartier التي تهتم بتصميم وتصنيع وتوزيع وبيع المجوهرات والساعات الفاخرة، في العاصمة الإسبانية مدريد.

ووثقت صبري مقطع فيديو عبر حسابها في إنستغرام، ظهرت فيه وهي تلتقط الصور لأحدث جلسة تصوير لها، وعلى هامش الفعالية التقت أيضًا النجمة الهندية ديبيكا بادوكون، والفنان رامي مالك، وغيرهما من النجوم المشاركين في الحدث.

وظهرت صبري وهي تتحدث مع بادوكون، لكنها لم توضح تفاصيل ما دار بينهما، غير أن المقاطع المصورة حظيت بتفاعل كبير بين الجمهور، مؤكدين بأن ياسمين صبري لا تهتم بما يقال عنها، وتركز فقط على نشاطاتها، وتشارك الجمهور بها بعيدًا عن الشائعات والقيل والقال.

وشارك في الحفل الذي أقامته دار كارتييه العديد من الشخصيات وسفرائها من أنحاء العالم، وكانت النجمة المصرية وسفيرة علامة كارتييه ياسمين صبري هي إحداهن.

وظهرت ياسمين في فيديو آخر بفستان طويل من اللون الأحمر المزين بالكريستال من توقيع المصمم اللبناني نيكولا جبران، نسقته مع عقد وخاتمين من علامة كارتييه.

(فوشيا)