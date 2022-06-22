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فنون ومشاهير

فنانة شهيرة تفجر مفاجأة عن وفاة سعاد حسني.. لم تنتحر وهذا ما حصل معها عند استلام الجثة

Lebanon 24
22-06-2022 | 08:00
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كشفت الفنانة سميرة أحمد، خلال حديثها عن الفنانة سعاد حسني في ذكرى وفاتها التي حلت الثلاثاء في تصريحات صحافية، أن صداقة وطيدة جمعتها بالسندريلا، حيث كانت جارتها واشتركا معاً في عدة أعمال، مؤكدة أن السندريلا لم تنتحر، مؤكدة أن علاقتهما بدأت عندما اشتركتا فى فيلم "البنات والصيف" واستمرت حتى وفاتها.
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وقالت: "سعاد لم تنتحر، أنا أعرفها جيدا وهي شخصية جميلة ومرحة ولا يمكن أن تفكر في الانتحار".
 


وأشارت إلى أن لغز وفاة السندريلا مفتاحه لدى نادية يسري التي كانت تقيم معها في لندن.

وقالت سميرة أحمد: "أنا ذهبت لاستلام الجثة من المطار، ونادية يسري أرادت أن توهم الجميع بأنّ سعاد انتحرت، وظلت تردد: "ليه عملتي كده يا زوزو، فصرخت فيها إنتي عملتي فيها إيه، فقالت مش هقولك".

وتابعت سميرة أحمد: "قلت للضباط الست دي تعرف حاجة إحنا ما نعرفهاش خدوها حققوا معاها، وبالفعل أخذوها للتحقيق، ولكن كان معها باسبور انجليزي وتركوها في اليوم التالي".
المصدر: لها
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