فنانة شهيرة تفجر مفاجأة عن وفاة سعاد حسني.. لم تنتحر وهذا ما حصل معها عند استلام الجثة

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كشفت الفنانة سميرة أحمد، خلال حديثها عن الفنانة سعاد حسني في ذكرى وفاتها التي حلت الثلاثاء في تصريحات صحافية، أن صداقة وطيدة جمعتها بالسندريلا، حيث كانت جارتها واشتركا معاً في عدة أعمال، مؤكدة أن السندريلا لم تنتحر، مؤكدة أن علاقتهما بدأت عندما اشتركتا فى فيلم "البنات والصيف" واستمرت حتى وفاتها.وقالت: "سعاد لم تنتحر، أنا أعرفها جيدا وهي شخصية جميلة ومرحة ولا يمكن أن تفكر في الانتحار".