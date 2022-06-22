بالصور النادرة.. تعرفوا إلى آباء نانسي عجرم وهند صبري وزينب فياض ونجوى كرم

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كشفت نجمات عربيات كثيرات عن صور آبائهن في خطوة نادرة، بمناسبة احتفالاتهن بعيد الأب... حيث نشرت الفنانة التونسية هند صبري صورة لوالدها وعلّقت عليها بالقول: "عيد أب سعيد لكل الأباء"، وأضافت: "ودعم كبير لكل الذين يفتقدون آباءهم في هذا اليوم".وشاركت الفنانة نانسي عجرم صورة تجمعها بوالدها، وأخرى لقالب حلوى احتفالاً به. وقالت في تعليقها على الصورة: "بيّ"، إلى جانب رسم قلب أحمر.واحتفلت زينب فياض ابنة الفنانة هيفا وهبي بعيد الأب، بنشر صورة نادرة لوالدها طليق النجمة اللبنانية، خلال ممارسته لعبة البولو. وقالت في تعليق عبر خاصية القصص المصوّرة (ستوري) الملحقة بحسابها الرسمي في تطبيق "انستغرام": "بابا... يارب تاخد من عمري وتعطيه".وأضافت في تعليقها على صورة ثانية لوالدها خلال اهتمامه بالخيل: "يوم أب سعيد... الله يحفظك يا قلبي".وشاركت الفنانة نجوى كرم فيديو مرفقاً بأغنيتها "وكبرنا يا بيي"، مع التعليق: "نداء إلى أبي!".