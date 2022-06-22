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فنون ومشاهير
أبو هشيمة يتحدث لاوّل مرّة عن طلاقه من ياسمين صبري... ماذا قال؟
Lebanon 24
22-06-2022
|
06:31
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رفض رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة الإفصاح عن حجم ثروته الحالية التي تطالها شائعات كثيرة.
كما رفض الحديث عن انفصاله عن الفنانة ياسمين صبري، والذي حدث خلال الأسابيع القليلة الماضية وأحدث ضجة واسعة على مواقع التواصل. وقال إنه يرفض الحديث نهائيا عن حياته الشخصية في وسائل الإعلام، وأن هذه هي فلسفته في الحياة، قائلا حياتي الشخصية مستحيل أن أتحدث فيها، خاصة أن فيها طرفا آخر، مضيفا: "كل التقدير والاحترام والمعزة لياسمين صبري".
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وتابع: "ياسمين صبري إنسانة محترمة جدا، وحياتنا الشخصية لا أحد له دخل بها، وإنهاء العلاقة بشكل راقٍ من خلال الطرفين أمر طبيعي أن يحدث، وهذا هو الصحيح".
وعقب رجل الأعمال المصري على التقارير التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي حول أسباب الطلاق وما حصلت عليه ياسمين صبري منه، وإقدامه على الزواج من فنانة أخرى وغيرها من الأخبار التي أثارت الجدل وقتها، قائلا إنه لن يستطيع الخروج للرد على كل خبر يقال عنه، خاصة في عصر مواقع التواصل الاجتماعي ووجود ملايين التعليقات حول الأمر، "وأنا مش محتاج أرد على حد أو أوضح حاجة".
وحول أسرار نجاحه أكد أبو هشيمة أن الاستيقاظ مبكراً والمحافظة على أسلوب حياة صحي من أهم أسباب نجاحه، هذا بالإضافة إلى بر الوالدين وعمل الخير.
(العربية)
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