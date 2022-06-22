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فنون ومشاهير

الموت يؤلم نجم "إكس فاكتور" بخطيبته قبل ساعات من زفافهما (صور)

Lebanon 24
22-06-2022 | 10:50
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كشف نجم برنامج "إكس فاكتور"، توم مان عبر حسابه في تطبيق "انستغرام" عن وفاة خطيبته دانييل هامبسون قبل ساعات من موعد زواجهما.


وكتب مان (28 عاماً): "لا أصدق أنني أكتب هذه الكلمات، لكن حبيبتي داني - صديقتي المفضلة، وكل شيء بالنسبة إليّ، وحب حياتي - توفيت في الساعات الأولى من صباح يوم السبت".
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وأضاف: "أشعر بأنني ذرفت محيطاً من الدموع. لم نتمكن حتى من الوصول إلى مكان تبادل عهود الزواج في الكنيسة، أو أن نقولها، أو أن نرقص رقصتنا الأولى، لكنني أعلم أنكِ كنتِ عالمي بالكامل وأفضل شيء حدث على الإطلاق بالنسبة إليّ، دانييل".

 
ولم يكشف حتى الساعة عن سبب وفاة هامبسون، مديرة العلاقات العامة والراقصة في فرقة "تيك ذات" و"ليتيل ميكس".

يشار إلى أن مان شارك في برنامج "إكس فاكتور" عام 2014 ضمن فرقة "ستيريو كيكس" وقد عمل كاتبَ أغانٍ ومنتجاً لفنانين مثل لويس كابالدي وريتا أورا وتيت ماكراي وميمي ويب.
المصدر: لها
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