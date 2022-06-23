نصيحة طبية من تامر حسني لجمهوره.. ما قاله مهمّ للجميع! (صورة)

اعتاد الفنان تامر حسني، خلال فترات متقاربة على تقديم نصائح وإرشادات لجمهوره ومتابعيه عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، من أجل تحفيزهم ودفعم إلى تحقيق أحلامهم وعدم الاستسلام لليأس.

حيث حرص هذه المرة على مشاركة متابعيه نصيحة جديدة، حثهم من خلالها على ضرورة الذهاب إلى الطبيب كل فترة للأطمئنان على حالتهم الصحية، خاصة وأن هناك أمراضاً خطيرة لو تم اكتشافها مبكراً من الممكن علاجها.

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وكتب تامر حسني عبر خاصية " الاستوري" عبر صفحته الرسمية على " انستغرام".." متستناش تتوجع عشان تروح تكشف عند دكتور ، اتعود انك تكشف علي نفسك كل فترة عشان في أمراض خطيرة في أولها تلحق بسرعة".