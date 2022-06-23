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فنون ومشاهير
تفاصيل خاصة بزيارة القيصر كاظم الساهر الى لبنان
Lebanon 24
23-06-2022
|
14:00
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سيشهد موسم صيف لبنان عودة لأقوى الحفلات الغنائية هذا العام؛ حيث يحاول نجوم الغناء في الوطن العربي دعم بيروت لتعود إلى مكانتها مجدداً بعد الأزمات المتتالية التي لحقت بها خلال الفترة الماضية.
القيصر أولاً
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وبحسب المعلومات فإن القيصر كاظم الساهر سيكون أول المرشحين لإحياء حفل غنائي ضخم في لبنان، بالتحديد في منتصف الشهر القادم في SEASIDE ARENA لتكون بداية عودة نجوم الغناء في الوطن العربي لإحياء أقوى الحفلات الغنائية على أرض بيروت من جديد، وهناك الكثير من الأسماء المرشحة لإحياء حفلات أخرى خلال موسم الصيف الحالي.
ومن المقرر أن تنقل محطة تلفزيون الـأم تي في هذه الحفلات مباشرة لجمهورها خلال الحفل.
حفل خيري
أما ميريام فارس فقد أعلنت عن حفلها الجديد ضمن مهرجان "ضهور شوير بير" في 16 تموز القادم في لبنان ليعود ربح الحفل لجمعية خيرية تساعد أطفال مرضى السرطان في لبنان.
فمن المقرر أن تقدّم ملكة المسرح ميريام فارس حفلاً غنائياً قوياً تعود به إلى حفلات الصيف بعد تأجيل حفلها الغنائي الأخير في جدة، الذي كان من المقرر أن تحييه قبل أسابيع برفقة فارس كرم.
المصدر: نواعم
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