بيونسيه بـ7 ملايين مشاهَدة في كلمات الأغنية الأولى من ألبوم Renaissance

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بيونسيه بـ7 ملايين مشاهَدة في كلمات الأغنية الأولى من ألبوم Renaissance23 يونيو 20221 / 1تصدّرت النجمة العالمية بيونسيه "تريند" مواقع التواصل الاجتماعي عالمياً، عقب طرحها كلمات أغنيتها الجديدة Break My Soul من مجموعتها الغنائية المرتقبة Renaissance.وجاءت الأغنية بمثابة مقدّمة للألبوم المقبل المتوّقع صدوره في 29 تموز المقبل متضمناً 16 أغنية جديدة، بعد 6 سنوات على طرح ألبوم Beyounce الأخير Lemonade في عام 2016.وحصد الفيديو على قناة بيونسيه الرسمية في موقع "يوتيوب" نحو 7 ملايين مشاهَدة بعد ساعات قليلة من طرحه.وحصلت بيونسيه خلال مسيرتها على 23 جائزة "غرامي" وهي المرأة الأكثر ترشيحاً في تاريخ الجائزة، والفنانة الأكثر نيلاً لجوائز موسيقى فيديو MTV مع 24 فوزاً، وأكثر من 600 جائزة طوال حياتها المهنية التي استمرت 16 عاماً، وباعت أكثر من 200 مليون نسخة من الألبومات والأغاني المنفردة كفنان منفرد و60 مليوناً مع "دستنيز تشايلد"، مما يجعلها واحدة من أفضل الفنانين مبيعاً على الإطلاق.