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فنون ومشاهير

بعد تمزق ملابسها على المسرح... هذا الإجراء بدأت مايا دياب بالقيام به!

Lebanon 24
24-06-2022 | 05:00
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كشفت الفنانة مايا دياب عن طريقتها في اختيار ملابسها التي تظهر بها في المناسبات العامة والأعمال الفنية.

وأوضحت مايا دياب في تصريحات لبرنامج " Fashion News Arabia" أن مصمم الأزياء يكون له دورا في اختياراتها، قائلة: "المصمم يكمل شخصية الفنان، من ناحية ما يحب وما يليق به، ويستطيع أن يضع له تصور للأزياء التي يرتديها خلال مسيرته".
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وأضافت: "أحب دائما الاستماع لرأي شخص أخر، يفكر بطريقة مختلفة عني ليرى الأمور التي أراها، لكن في الوقت نفسه أنا محبة للموضة وأجيد اختيار الملابس التي تلائمني".
وأشارت إلى أنها تعاقدت مع مصمم الأزياء جان لويس صبجي لتصميم فساتينها للفترة المقبلة، بسبب تلاقي أفكارهما، مؤكدة أنها هي من تواصلت معه بسبب رغبتها في تغيير شكل الأزياء التي تظهر بها.



وقالت مايا دياب إنها تذهب إلى أي حفل مصطحبة 4 فساتين، للتعامل مع أي ظرف طارىء، مؤكدة أنها مرت بالعديد من المواقف التي تتمزق فيها سوستة الفستان، لتجري إلى الكواليس وتستبدل الفستان سريعا، دون أن يلحظ الجمهور ما حدث.

وتحدثت مايا عن اهتمام ابنتها "كيه" بالموضة، بسبب طبيعة الحياة في منزلهما، مؤكدة أن ذوق ابنتها يختلف عنها.

واختتمت مايا دياب تصريحاتها مؤكدة على تفكيرها في اقتحام عالم الأزياء قريبًا.
 
(في الفن)

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