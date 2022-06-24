لهذا السبب تصطحب مايا دياب أربعة فساتين إلى حفلاتها!

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كشفت الفنانة مايا دياب عن طريقتها في اختيار ملابسها التي تظهر بها في المناسبات العامة والأعمال الفنية.وأوضحت مايا دياب في تصريحات لبرنامج " Fashion News Arabia" أن مصمم الأزياء يكون له دور في اختياراتها، قائلة: "المصمم يكمل شخصية الفنان، من ناحية ما يحب وما يليق به، ويستطيع أن يضع له تصور للأزياء التي يرتديها خلال مسيرته".وأضافت: "أحب دائما الاستماع لرأي شخص أخر، يفكر بطريقة مختلفة عني ليرى الأمور التي أراها، لكن في الوقت نفسه أنا محبة للموضة وأجيد اختيار الملابس التي تلائمني".وأشارت إلى أنها تعاقدت مع مصمم الأزياء جان لويس صبجي لتصميم فساتينها للفترة المقبلة، بسبب تلاقي أفكارهما، مؤكدة أنها هي من تواصلت معه بسبب رغبتها في تغيير شكل الأزياء التي تظهر بها.