29
o
بيروت
40
o
طرابلس
30
o
صور
29
o
جبيل
29
o
صيدا
29
o
جونية
32
o
النبطية
34
o
زحلة
35
o
بعلبك
30
o
بشري
29
o
بيت الدين
34
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
فنون ومشاهير
بعد "جبل شيخ الجبل"... ما هي الشخصية التي سيتقمّصها تيم حسن؟
Lebanon 24
24-06-2022
|
08:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشف المنتج اللبناني، صادق الصباح، عن مشاريعه الجديدة التي يستعد لتقديمها في موسم الدراما الرمضانية القادمة.
وأعلن الصباح، خلال مقابلة صحافية مع جريدة الشرق الأوسط، ظهور النجم تيم حسن بعيداً عن شخصية "جبل"، التي تقمصها في مسلسل "الهيبة"، لمدة خمس سنوات، ثم قيامه بتأديتها في الفيلم السينمائي المنتظر.
Advertisement
وحسبما بين المنتج اللبناني الشهر، فإن تيم حسن سيتحول من "جبل" إلى "عاصي الزند"، في مسلسل تاريخي يعيد تيم حسن إلى بيئة الأعمال التاريخية بعد غياب طويل.
وتقوم قصة العمل الأساسية حول شاب يعيش في مجتمع إقطاعي، ويستطيع أن يتعامل مع هذه الأجواء التي كانت في تلك الحقبة الزمنية التي ينقلها المسلسل، إذ قال الصباح، خلال المقابلة الصحافية: "بعد النجاح الذي حققه (الهيبة)، بحثنا كثيراً عن قصة توازيه أهمية، ويمكنها أن تجذب المشاهد. وقد قع اختيارنا على هذه القصة النابعة من حكاياتنا الشعبية التي تشبه تلك التي كان يرويها الحكواتي، وهو عمل سيصور بين لبنان وسوريا ومن ثم في تركيا، وقد لزمته ميزانية مرتفعة، والكثير من التحضير، لنقل جميع عناصر تلك الفترة التاريخية بدقة".
(زهرة الخليج)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
الحصيلة النهائية للإستشارات النيابية.. إليكم الأرقام
Lebanon 24
الحصيلة النهائية للإستشارات النيابية.. إليكم الأرقام
09:48 | 2022-06-23
23/06/2022 09:48:00
Lebanon 24
Lebanon 24
دولار السوق الموازية يرتفع.. هذه تسعيرته مساء اليوم
Lebanon 24
دولار السوق الموازية يرتفع.. هذه تسعيرته مساء اليوم
14:00 | 2022-06-23
23/06/2022 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الدولار يرتفع ويتخطّى هذا الرقم... كم بلغ عصر اليوم؟
Lebanon 24
الدولار يرتفع ويتخطّى هذا الرقم... كم بلغ عصر اليوم؟
09:45 | 2022-06-23
23/06/2022 09:45:00
Lebanon 24
Lebanon 24
رقص ودلع.. عارضة الازياء نيكول سعفان برفقة طليق اصالة (فيديو)
Lebanon 24
رقص ودلع.. عارضة الازياء نيكول سعفان برفقة طليق اصالة (فيديو)
10:10 | 2022-06-23
23/06/2022 10:10:00
Lebanon 24
Lebanon 24
رد اسرائيلي سلبي على الترسيم يدفع لبنان نحو المواجهة وترقب لموقف حزب الله
Lebanon 24
رد اسرائيلي سلبي على الترسيم يدفع لبنان نحو المواجهة وترقب لموقف حزب الله
02:30 | 2022-06-24
24/06/2022 02:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
08:23 | 2022-06-24
ليلى عبد اللطيف تحتفل بعيد ميلاد إبنها السعودي فهد... تعرفوا إليه! (فيديو)
07:27 | 2022-06-24
إبنة نوال الزغبي تنشر صورا قرب حوض السباحة ... هكذا بدت!
05:00 | 2022-06-24
لهذا السبب تصطحب مايا دياب أربعة فساتين إلى حفلاتها!
04:15 | 2022-06-24
فنانة لبنانية تتعرض للاعتداء أمام منزلها.. مُلثمان مسلحان هدداها وضرباها وهذا وضعها الصحي (صور وفيديو)
04:00 | 2022-06-24
هكذا عايد خطيب وصيفة ملكة جمال لبنان السابقة...إنت الكون كله (صور وفيديو)
03:25 | 2022-06-24
بعد ظهوره بملابس باللون الزهري.. ابن راغب علامة يُثير الجدل من جديد ببدلة بيضاء شاهدوا الصور
فيديو
أجمل المركبات الشبابية التي أطلقت حتى الآن... تعرفوا إلى سيارة "بيجو" الجديدة! (فيديو)
Lebanon 24
أجمل المركبات الشبابية التي أطلقت حتى الآن... تعرفوا إلى سيارة "بيجو" الجديدة! (فيديو)
11:00 | 2022-06-23
24/06/2022 16:21:52
Lebanon 24
Lebanon 24
رقص ودلع.. عارضة الازياء نيكول سعفان برفقة طليق اصالة (فيديو)
Lebanon 24
رقص ودلع.. عارضة الازياء نيكول سعفان برفقة طليق اصالة (فيديو)
10:10 | 2022-06-23
24/06/2022 16:21:52
Lebanon 24
Lebanon 24
أخطر الأسلحة الروسية في حرب أوكرانيا... ما هي "صائدة" الصواريخ؟
Lebanon 24
أخطر الأسلحة الروسية في حرب أوكرانيا... ما هي "صائدة" الصواريخ؟
09:30 | 2022-06-22
24/06/2022 16:21:52
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact