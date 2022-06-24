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فنون ومشاهير

بعد "جبل شيخ الجبل"... ما هي الشخصية التي سيتقمّصها تيم حسن؟

Lebanon 24
24-06-2022 | 08:00
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كشف المنتج اللبناني، صادق الصباح، عن مشاريعه الجديدة التي يستعد لتقديمها في موسم الدراما الرمضانية القادمة.
وأعلن الصباح، خلال مقابلة صحافية مع جريدة الشرق الأوسط، ظهور النجم تيم حسن بعيداً عن شخصية "جبل"، التي تقمصها في مسلسل "الهيبة"، لمدة خمس سنوات، ثم قيامه بتأديتها في الفيلم السينمائي المنتظر.
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وحسبما بين المنتج اللبناني الشهر، فإن تيم حسن سيتحول من "جبل" إلى "عاصي الزند"، في مسلسل تاريخي يعيد تيم حسن إلى بيئة الأعمال التاريخية بعد غياب طويل.
 
وتقوم قصة العمل الأساسية حول شاب يعيش في مجتمع إقطاعي، ويستطيع أن يتعامل مع هذه الأجواء التي كانت في تلك الحقبة الزمنية التي ينقلها المسلسل، إذ قال الصباح، خلال المقابلة الصحافية: "بعد النجاح الذي حققه (الهيبة)، بحثنا كثيراً عن قصة توازيه أهمية، ويمكنها أن تجذب المشاهد. وقد قع اختيارنا على هذه القصة النابعة من حكاياتنا الشعبية التي تشبه تلك التي كان يرويها الحكواتي، وهو عمل سيصور بين لبنان وسوريا ومن ثم في تركيا، وقد لزمته ميزانية مرتفعة، والكثير من التحضير، لنقل جميع عناصر تلك الفترة التاريخية بدقة".
 
(زهرة الخليج)
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