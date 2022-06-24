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فنون ومشاهير

فنانة لبنانية تتعرض للاعتداء أمام منزلها.. مُلثمان مسلحان هدداها وضرباها وهذا وضعها الصحي (صور وفيديو)

Lebanon 24
24-06-2022 | 04:15
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بعد إحياء الفنانة منار حفلة في بيروت ، عادت مساءً الى منزلها مباشرة، وبسبب انقطاع التيار الكهربائي عن المنطقة، صعدت سلالم البناء مستعينة بإضاءة هاتفها الجوال، وما ان وصلت الى الطابق الذي تقطن به، حتى تفاجأت بشخصين ملثمين يحملان سلاحاً، وهدداها وأمراها بفتح باب شقتها للدخول، ولكنها بدأت بالصراخ مستعينة بالجيران في المبنى لحمايتها من الاعتداء المسلح، فما كان من المعتدين إلا أن ضربوها بالمسدس على رأسها ما أدى الى فقدانها توازنها، لكنها لم تفقد وعيها حيث سارع الجيران لإنقاذها فيما فر اللصان الى جهة مجهولة، تاركين خلفهم "مشط المسدس" الذي اختفى بعدما تجمهر الجيران لإنقاذها، بحسب بيان صادر عنها.

 
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الاعتداء على الفنانة منار خلال حفلة لها في بيروت#Lebanon24 pic.twitter.com/vJ8PT4BTC1

 
 

وبدأت قوى الأمن باجراءات البحث والتحري عن الفاعلين صباح اليوم التالي، للوصول الى هوية الفاعلين. فيما توجهت منار الى الطبيب الشرعي الذي كشف على اصابتها المباشرة في الرأس.

 

 

 

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