Advertisement

فنون ومشاهير

هيفاء ونانسي وإليسا يتحدثن عن فرقة "ميّاس"... وكارول سماحة: "فخورة لأنني لبنانية"

Lebanon 24
24-06-2022 | 11:00
A-
A+
Doc-P-965273-637916706042448330.jpg
Doc-P-965273-637916706042448330.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
عبرّت فنانات لبنان عن اعجابهن الكبير وفخرهن عبر حساباتهن على شبكات التواصل الاجتماعي، بفرقة "مياس" بعد تأهلها إلى العروض المباشرة بعد حصولها على الباز الذهبي من لجنة تحكيم برنامج America's Got Talent في عرض مبهر.
Advertisement

وقالت هيفاء وهبي: "كان هذا رائعا للغاية ومذهلين جدا وتستحقوا بجدارة".

وكتبت نانسي عجرم: "هذا هو لبنان الحقيقي الذي نهدف إليه دائمًا ونريد استعادته. شكراً مياس ليس فقط على تمكين المرأة العربية ولكن لجعل كل لبناني في جميع أنحاء العالم يشعر بالفخر".

وغرّدت إليسا: "يا له من فخر للبنان وللمرأة اللبنانية، الباز الذهبي والتأهل للعروض النهائية، ميّاس، لا يمكن الشعور بفخر أكبر من هذا".

ونشرت كارول سماحة قولها: "فخورة لأنني لبنانية".
 
(لها)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
05:13 | 2022-06-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:15 | 2022-06-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:30 | 2022-06-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:25 | 2022-06-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:45 | 2022-06-24 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
16:00 | 2022-06-24
14:00 | 2022-06-24
08:23 | 2022-06-24
08:00 | 2022-06-24
07:27 | 2022-06-24
05:00 | 2022-06-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website