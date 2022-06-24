هيفاء ونانسي وإليسا يتحدثن عن فرقة "ميّاس"... وكارول سماحة: "فخورة لأنني لبنانية"

Advertisement

عبرّت فنانات لبنان عن اعجابهن الكبير وفخرهن عبر حساباتهن على شبكات التواصل الاجتماعي، بفرقة "مياس" بعد تأهلها إلى العروض المباشرة بعد حصولها على الباز الذهبي من لجنة تحكيم برنامج America's Got Talent في عرض مبهر.وقالت هيفاء وهبي: "كان هذا رائعا للغاية ومذهلين جدا وتستحقوا بجدارة".وكتبت نانسي عجرم: "هذا هو لبنان الحقيقي الذي نهدف إليه دائمًا ونريد استعادته. شكراً مياس ليس فقط على تمكين المرأة العربية ولكن لجعل كل لبناني في جميع أنحاء العالم يشعر بالفخر".وغرّدت إليسا: "يا له من فخر للبنان وللمرأة اللبنانية، الباز الذهبي والتأهل للعروض النهائية، ميّاس، لا يمكن الشعور بفخر أكبر من هذا".ونشرت كارول سماحة قولها: "فخورة لأنني لبنانية".