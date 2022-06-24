صفحة "فيسبوك" الفنان الشاب تتعرّض للسرقة... ومفاجأة بشأن الفاعل!

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كشف الفنان الشاب محمد عز عن سرقة صفحته الرسمية في "فيسبوك"، وفقدانه السيطرة عليها بعد استيلاء شخص من المقربين منه عليها، وإعلانه معرفته به واتخاذ إجراءات مقاضاته، بتهمتَي انتحال الشخصية والتربّح.يُذكر أن محمد عز شارك خلال شهر رمضان الماضي في مسلسلي "العائدون" و"رانيا وسكينة"، وينتظر عرض فيلم "في القلب" خلال الصيف الحالي، وهو من تأليف إسحاق إبراهيم، إخراج مرقس عادل، وبطولة: خالد سليم، نسرين طافش، سوسن بدر، هالة فاخر، منة فضالي، توني ماهر وإنجي كيوان.