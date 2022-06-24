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فنون ومشاهير

إبنة نوال الزغبي تنشر صورا قرب حوض السباحة ... هكذا بدت!

Lebanon 24
24-06-2022 | 07:27
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نشرت تيا ديب، إبنة الفنانة نوال الزغبي، صورا عبر حسابها على "انستغرام"، وهي تستمتع بفصل الصيف. 
 
وظهرت تيا وهي مستلقية قرب حوض السباحة. وارتدت "كروب توب" أسود، مع "شورت" قصير. وعلّقت قائلة: "حب الصيف".
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