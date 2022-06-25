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فنون ومشاهير
براد بيت يروي معاناته بعد الطلاق ويلمح لاعتزال التمثيل
Lebanon 24
25-06-2022
|
11:00
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تصدّر النجم براد بيت عناوين الأخبار ومواقع التواصل الاجتماعي بعد تصريحاته الأخيرة التي ألمح فيها إلى اقتراب نهاية مسيرته الفنية.
وقال النجم العالمي في مقابلة مع مجلة "GQ": "أعتبر نفسي في محطتي الأخيرة، في الفصل الدراسي الأخير.. كيف سيكون هذا القسم؟ وكيف أريد تصميم ذلك؟".
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وأضاف: "أنا من الكائنات التي تتحدث من خلال الفن الذي تقدمه؛ لذا.. إذا لم أجد ما يستحق أن أقدمه؛ فسأبتعد بطريقة ما".
وتطرّق براد خلال اللقاء إلى طلاقه من النجمة العالمية أنجلينا جولي وأوضح أنه "عانى من كابوس متكرر طارده لمدة 4 أو 5 أعوام بعد الطلاق، ويكون ذلك دائماً في الليل، في الظلام، وأنا أسير على رصيف في حديقة أو على مَمشى خشبي، وبينما كنت أعبر تحت مصباح شارع كمن يطارد الأرواح الشريرة، كان أحدهم يقفز من الهاوية ويطعنني في ضلوعي، أو ألاحظ أنني مُلاحَق، ولكنني أدرك أنني محاصَر لإلحاق ضرر جسدي بي، أو أن تتم مطاردتي في منزل مع طفل كنت سأساعده في الهروب، ولكن تم تعليقه على سطح السفينة".
وأكد النجم الأميركي أنه تخلص من كل ذلك وتوقفت كل تلك الأحلام، بعد أن أصبح قادراً على استخلاص الحقائق حول المخاوف والشعور بعدم الأمان والوحدة، تماماً حيث كانت تدور في الغالب حول الاحتياجات المدفونة.
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