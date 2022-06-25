ملابس سعد لمجرد خلال حفل زفاف في مصر تعرّضه للانتقادت.. والمتابعون: "رايح بالبيجاما!" (فيديو)

أحيا مؤخرا الفنان المغربي سعد لمجرد حفل زفاف في مصر.

وانتشرت فيديوهات للمجرد وهو يغني ويرقص مع العروسين.

لكن اللافت كانت إطلالة الفنان المغربي التي نالت انتقادات واسعة، حيث ظهر بقميص وبنطال ملونين.

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واعتبر المتابعون اطلالته غير مناسبة للزفاف. وعلق أحدهم قائلاً: "رايح على عرس ببيجاما!"، وعلق آخر: " مين طارشه بويا هيك"؟