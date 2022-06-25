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فنون ومشاهير

مفاجآت وأسرار تكشفها ستيفاني صليبا.. وكلبها "فوكسي" يُرافقها إلى الاستديو (فيديو وصور)

Lebanon 24
25-06-2022 | 13:16
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تُشارك الممثلة ستيفاني صليبا في برنامج "كتاب الشهرة" الذي يُعرض مساء السبت على شاشة "الجديد".

 

واختارت ستيفاني إطلالة بالأحمر، حيث ارتدت فستانا متوسط الطول وضيقاً، واعتمدت تسريحة الشعر الطويل.

 

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A post shared by Ali Yassine | علي ياسين (@ali_yassine_official)


 
 
 

وكان لافتا ان ستيفاني جلبت معها كلبها "فوكسي" الذي كان محط اهتمام في الاستديو.

 

 
 
 

ومن المتوقع ان تكشف ستيفاني مفاجآت واسرار ستعلن عنها للمرة الأولى في الحلقة.

المصدر: "رصد" لبنان 24
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