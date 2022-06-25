مفاجآت وأسرار تكشفها ستيفاني صليبا.. وكلبها "فوكسي" يُرافقها إلى الاستديو (فيديو وصور)

تُشارك الممثلة ستيفاني صليبا في برنامج "كتاب الشهرة" الذي يُعرض مساء السبت على شاشة "الجديد".

واختارت ستيفاني إطلالة بالأحمر، حيث ارتدت فستانا متوسط الطول وضيقاً، واعتمدت تسريحة الشعر الطويل.

وكان لافتا ان ستيفاني جلبت معها كلبها "فوكسي" الذي كان محط اهتمام في الاستديو.

ومن المتوقع ان تكشف ستيفاني مفاجآت واسرار ستعلن عنها للمرة الأولى في الحلقة.