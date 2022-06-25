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فنون ومشاهير

بحضور طليقته وزوجته الحالية تيم حسن يحتفل بتخرج ابنه "ورد".. شاهدوا كم أصبح يشبهه (صور)

Lebanon 24
25-06-2022 | 15:30
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احتفل الممثل السوري تيم حسن بتخرج ابنه ورد من المدرسة، برفقة زوجته السابقة الممثلة ديمة بياعة، وزوجته الحالية الإعلامية المصرية وفاء الكيلاني، وزوج ديمة بياعة الحالي، أحمد الحلو.

 

وانتشرت مجموعة من الصور ومقاطع الفيديو التي وثقت أجواء احتفال تخرج "ورد"، ونيله الشهادة مع زملائه في الدفعة الدراسية، كما وثق كواليس الحفل، حيث طغت السعادة الغامرة على زوجته الفنانة ديمة بياعة بتخرج ابنها.

 

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وتعتبر هذه المرة الأولى التي يظهر فيها تيم حسن، وطليقته، وزوجته الحالية وفاء الكيلاني، وأحمد الحلو وزوجته ديمة (طليقة تيم)، وسط ردود فعل واسعة بين الجمهور.

 

وتم تداول صور وفيديوهات هذا اللقاء بشكل كبير عبر مواقع التواصل، ووجه الجمهور رسائل التهنئة لتيم وطليقته ديمة بياعة بمناسبة تخرج ابنهما، آملين له مرحلة جديدة تحمل في طياتها النجاح والتألق.

(فوشيا)

 

 

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