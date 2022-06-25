Advertisement

فنون ومشاهير

بعد 10 أيّام من عودتها إليه... مقدّمة برامج وممثلة معروفة تنفصل عن زوجها مُجدّداً

Lebanon 24
25-06-2022 | 23:00
A-
A+
Doc-P-965659-637918188421356625.jpg
Doc-P-965659-637918188421356625.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أكدت مقدّمة البرامج والفنانة المصرية ياسمين الخطيب انفصالها رسميًا عن زوجها رجل الأعمال رمضان حسني.

وكانت ياسمين وزوجها قد عادا لبعضهما في منتصف شهر حزيران الجاري، بعد أن قدم رمضان حسني اعتذاره لها فوافقت، لكن يبدو أن الأمور وصلت بينهما لطريق مسدود فأعلنت مجددًا طلاقها رسميًا.
Advertisement

واكتفت ياسمين الخطيب بالقول: "كل شيء قسمة ونصيب"، ولم ترغب في التطرق لأي تفاصيل أخرى.

وكانت مصادر مقربة قد كشفت أن ياسمين الخطيب، اتفقت مع زوجها رمضان حسني، على الانفصال بشكل نهائي، وذلك عقب استحالة إتمام العودة بينهما، مشددة على أن الأسباب مجهولة وتم إرجاعها إلى النصيب.

ولفتت المصادر إلى أن ياسمين حذفت جميع الصور بينها وبين زوجها، كما أنه من المقرر أن يتم اتخاذ إجراءات الطلاق بينهما لإنهاء أمور الانفصال نهائيًا.

وأكدت أن ياسمين لم ترغب في إعلان الخبر مجددا لعدم اتهامها بأنها تسعى لإثارة الجدل والتريند على مواقع التواصل كما حدث معها الفترة الماضية.

وكانت ياسمين الخطيب قد أعلنت قبل 10 أيام أنها عادت إلى زوجها بشكل رسمي بعد انفصال استمر بينهما أياما معدودة، مشيرة إلى أن الرسالة التي تركها لها زوجها عبر حسابه في موقع فيسبوك أعادت المياه إلى مجاريها، وعقبت: "عادت المياه إلى مجاريها وعاد الود بيننا".
 
 
(فوشيا)

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
00:54 | 2022-06-26
16:00 | 2022-06-25
15:30 | 2022-06-25
14:00 | 2022-06-25
13:16 | 2022-06-25
12:46 | 2022-06-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website