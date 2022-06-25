بعد 10 أيّام من عودتها إليه... مقدّمة برامج وممثلة معروفة تنفصل عن زوجها مُجدّداً

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أكدت مقدّمة البرامج والفنانة المصرية ياسمين الخطيب انفصالها رسميًا عن زوجها رجل الأعمال رمضان حسني.وكانت ياسمين وزوجها قد عادا لبعضهما في منتصف شهر حزيران الجاري، بعد أن قدم رمضان حسني اعتذاره لها فوافقت، لكن يبدو أن الأمور وصلت بينهما لطريق مسدود فأعلنت مجددًا طلاقها رسميًا.واكتفت ياسمين الخطيب بالقول: "كل شيء قسمة ونصيب"، ولم ترغب في التطرق لأي تفاصيل أخرى.وكانت مصادر مقربة قد كشفت أن ياسمين الخطيب، اتفقت مع زوجها رمضان حسني، على الانفصال بشكل نهائي، وذلك عقب استحالة إتمام العودة بينهما، مشددة على أن الأسباب مجهولة وتم إرجاعها إلى النصيب.ولفتت المصادر إلى أن ياسمين حذفت جميع الصور بينها وبين زوجها، كما أنه من المقرر أن يتم اتخاذ إجراءات الطلاق بينهما لإنهاء أمور الانفصال نهائيًا.وأكدت أن ياسمين لم ترغب في إعلان الخبر مجددا لعدم اتهامها بأنها تسعى لإثارة الجدل والتريند على مواقع التواصل كما حدث معها الفترة الماضية.وكانت ياسمين الخطيب قد أعلنت قبل 10 أيام أنها عادت إلى زوجها بشكل رسمي بعد انفصال استمر بينهما أياما معدودة، مشيرة إلى أن الرسالة التي تركها لها زوجها عبر حسابه في موقع فيسبوك أعادت المياه إلى مجاريها، وعقبت: "عادت المياه إلى مجاريها وعاد الود بيننا".