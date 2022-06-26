Advertisement

فنون ومشاهير

بعدما احتفل بزفاف إبنه... الفنان الشهير يدخل المستشفى ويخضع لعمليّة جراحيّة في القلب (صورة)

Lebanon 24
26-06-2022 | 00:54
A-
A+
Doc-P-965703-637918271252029257.jpeg
Doc-P-965703-637918271252029257.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
خضع الفنان محمد ثروت لعملية جراحية في القلب أمس السبت في أحد مستشفيات القاهرة، بعد تعرضه لأزمة صحية.
 
وكان  ثروت احتفل منذ أسبوعين بحفل زفاف ابنه أحمد وسط حضور فني كبير. 
Advertisement
محمد ثروت
 
(المصري اليوم - et بالعربي)

مواضيع ذات صلة
عاملو مستشفى سبلين يعلقون الإضراب مع تحذير: سنعود عن قرارنا بحالة واحدة
lebanon 24
26/06/2022 12:24:04 Lebanon 24 Lebanon 24
أُوقف قبل أيام... نقل رئيس وزراء سابق في هذا البلد إلى المستشفى بعد تدهور صحتّه في السجن!
lebanon 24
26/06/2022 12:24:04 Lebanon 24 Lebanon 24
أضرب عن الطعام منذ احتجازه.. نقل رئيس الوزراء التونسي الأسبق إلى المستشفى
lebanon 24
26/06/2022 12:24:04 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد اتهامها بأنها تتواجد في تركيا للنقاهة.. ريتا حرب تخرج عن صمتها وتنشر فيديو لحالتها من داخل المستشفى
lebanon 24
26/06/2022 12:24:04 Lebanon 24 Lebanon 24

محمد ثروت

مستشفى

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
05:00 | 2022-06-26
03:46 | 2022-06-26
02:49 | 2022-06-26
02:00 | 2022-06-26
23:00 | 2022-06-25
16:00 | 2022-06-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website