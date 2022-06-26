بعدما احتفل بزفاف إبنه... الفنان الشهير يدخل المستشفى ويخضع لعمليّة جراحيّة في القلب (صورة)

خضع الفنان محمد ثروت لعملية جراحية في القلب أمس السبت في أحد مستشفيات القاهرة، بعد تعرضه لأزمة صحية.

وكان ثروت احتفل منذ أسبوعين بحفل زفاف ابنه أحمد وسط حضور فني كبير.

Advertisement

(المصري اليوم - et بالعربي)