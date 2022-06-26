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فنون ومشاهير

قرار رسمي جديد في قضية جوني ديب وآمبر هيرد.. ما مصير التسوية؟

Lebanon 24
26-06-2022 | 11:00
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في تطوّر جديد للقضية بين الممثل جوني ديب وطليقته آمبر هيرد، إعتمدت هيئة القضاء بمحكمة ولاية فرجينيا الأميركية الحكم الذي صدر عن هيئة المحلفين بشكل رسمي، وأنهت بشكل حاسم أي احتمال لتوصل النجمين إلى تسوية في اللحظة الأخيرة.
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وأكدت التقارير الصحافية أن القاضية بيني أزكاريت، التي تولت مسؤولية المحاكمة لمدة 6 أسابيع، لم تُدخل حكم هيئة المحلفين حيز التنفيذ على الفور، وبدلاً من ذلك أعطت الطرفين مهلة حتى 24 حزيران للتوصل إلى تسوية، على أن يتم اعتمادها بدلاً من الحكم، وفي حالة عدم تسوية الأمر بين الطرفين، يظل حكم هيئة المحلفين ساريا.

وفي جلسة الجمعة، التي لم يحضرها النجم العالمي وآمبر في قاعة المحكمة، أكد محامو النجمين فشل التوصل إلى تسوية، وعليه تم اعتماد حكم هيئة المحلفين نهائيا وإدخاله حيز التنفيذ بشكل رسمي، وأقرت المحكمة أيضا أن المبلغ المستحق على كل طرف يخضع لمعدل فائدة سنوي قدره 6٪ بموجب قانون ولاية فرجينيا.

من جانبه، أكد متحدث باسم هيرد خطتها لاستئناف القضية من خلال الطعن في الحكم، موضحًا أن أمامها 30 يوماً لتقديم التماس الاستئناف، وجاء في بيان المتحدث: "وفقًا لما جاء في جلسات الاستماع بالكونغرس، لا تطلب العفو إذا كنت بريئا، ولا ترفض الاستئناف إذا كنت تعلم أنك على حق".
 
 
(لها)
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