أحدهم بلدغة كوبرا.. مشاهير لقوا حتفهم مباشرة أمام جمهورهم

Advertisement

غالباً نسمع عبارة: "ما أجمل أن تموت، وأنت تفعل ما تحب"، لكن إذا كان موسيقيًا أو ممثلًا أو مؤديًا تلفزيونيًا، فإن هذا يعني أن يموتوا أمام مجموعةٍ كبيرةٍ من الأشخاص، الذين يمكن أن يتعرضوا للصدمة إلى الأبد. لذا، إليكم بعض الأشخاص المشهورين، الذين عملوا حرفيًا حتى النهاية، وماتوا وهم على خشبة المسرح أو على التلفزيون المباشر.ريتشارد فيرسالكان مغني الأوبرا، ريتشارد فيرسالي، يؤدي إحدى أغنياته، وحينما وصل إلى جملة في الأغنية تقول: "من المؤسف أنك لا تستطيع إلا أن تعيش طويلاً"، سقط المغني البالغ من العمر 63 عامًا عن المسرح وتوفي، وبحسب ما ورد عانى فيرسال نوبة قلبية تسببت في سقوطه.سيب هاشيانقدم عازف الدرامز، سيب هاشيان، اثنين من ألبومات موسيقى الروك الأكثر مبيعًا في السبعينيات، هما: "بوسطن" (تم بيع 17 مليون نسخة)، و"لا تنظر إلى الوراء" (تم نقل 7 ملايين نسخة).وأثناء أدائه في إحدى المرات على المسرح، انهار خلف آلته، وكان عمره وقتها 67 عاماً.ديك شونقدم الممثل الكوميدي، ديك شون، أمسية كاملة من الترفيه، لجمهور بلغ 500 شخص، أو نحو ذلك، وهو يؤدي بجامعة كاليفورنيا في سان دييغو في أبريل 1987. وأثناء ذلك العرض، استلقى على المسرح وظل ثابتًا تمامًا، اعتقد الجمهور أنه كان جزءًا من العرض، وأن شون كان يتظاهر بأنه ميت، لكن بعد خمس دقائق من عدم تحرك شون، اندفع طبيب إلى المسرح، وحاول العثور على نبضة، ووصلت سيارة إسعاف في وقت قصير، وأخذت شون إلى أقرب مستشفى. لكن بعد أقل من ساعتين، أعلن وفاته عن عمر يناهز الـ57 عامًا.إيرما بوليفي إحدى المرات، رقصت بريتني سبيرز مع ثعبان عملاق ملفوف حول رقبتها، خلال حفل توزيع جوائز، وكان من الممكن أن تتسبب الكوبرا في قتلها لو لم يتم التعامل معها بطريقة صحيحة. وللأسف، هذا ما حدث بالفعل لمغنية إندونيسية تدعى إيرما بولي، إذ أثناء أدائها في "كاراوانج" بإندونيسيا، عام 2016، كانت الفتاة البالغة من العمر 29 عامًا تتعامل مع الكوبرا، التي كانت تستخدمها لسنوات.وخلال أغنيتها الثانية فقط، لدغت الكوبرا فخذها، ولم تفكر كثيرًا في ذلك، على افتراض أن شخصًا ما قام بنزع سموم الكوبرا.لكن، وبعد حوالي 45 دقيقة، كانت بولي لاتزال تقدم عرضها عندما بدأت تتقيأ وتتشنج، وأعلن عن وفاتها في مستشفى محلي.بربارا ويلدينزكانت المغنية الفرنسية، بربارا ويلدينز، نجمة صاعدة، لكن حياتها انتهت بسبب حادث غريب على المسرح عام 2017، إذ إنها وأثناء غنائها سقطت هامدة على الأرض، بسبب صعقة كهربائية، تسببت في توقف قلبها.