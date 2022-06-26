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فنون ومشاهير

سلاف فواخرجي في مسلسل "خيال علمي" للمرة الاولى

Lebanon 24
26-06-2022 | 16:00
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بعد نجاحها في مسلسل مع وقف التنفيذ، إخراج سف السبيعي الذي عُرض في شهر رمضان ونال أكبر نسبة مشاهدة، تستعد النجمة السورية سلاف فواخرجي لتصوير مسلسل جديد من إخراج محمد عبد العزيز، وهو بعنوان "الأبواب السبعة" يجمعها مجدداً مع الممثل السوري غسان مسعود بعدما جسدا معاً بطولة "مع وقف التنفيذ" إلى جانب زملائهم.
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المسلسل وفق معلومات خاصة قيل إنه من ضمن قصة تدخل عالم المفارقات الخيالية، ويتألف من ستة أجزاء وهي المرة الأولى التي يقدم  المنتج السوري مثل هذه الأعمال، فيما المنصة المرشحة لعرض هذا هي "نتفليكس" في حال أقر التوافق على منحها هذا المسلسل الجديد.

وفي حال نالت منصة نتفليكس الموافقة على عرض المسلسل، فسيكون من أول المسلسلات السورية التي تعرضها المنصة العالمية.

يُذكر أن فواخرجي عانت قبل شهر من جدل واسع كان بسبب خلافها القديم مع زميلتها كاريس بشار التي اتهمتها في مقابلة تلفزيونية بالسعي إلى تخريب زفافها أي زفاف فواخرجي، وأعادت قبل أيام نشر فيديو يؤكد حذرها الشديد من الكلام عن الموضوع؛ وهذا ما سيجعلها تعيد النظر في بعض الأشخاص الذين نصحوها منذ البداية بضرورة الكلام عن الحادثة التي تُعد قديمة ومضى عليها الزمن وإعادة فتح الجراح بعد سنوات طوال من الاختلاف بين فواخرجي وبشار.
المصدر: نواعم
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