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فنون ومشاهير
نيكول سابا باطلالة ساحرة في حفل زفاف ضخم.. شاهدوا كيف بدت
Lebanon 24
26-06-2022
|
23:00
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احتفلت الفنانة اللبنانية نيكول سابا أمس بعيد ميلادها وقد توجه لها معجبوها بالعديد من رسائل التهنئة وذلك في صفحتها الرسمية بموقع للتواصل الاجتماعي.
وكانت نيكول أحيت حفل زفاف ضخم في العاصمة المصرية القاهرة وبدت فاتنة بفستان يعد بالألوان والحياة كما أنه أبرز قوامها الجميل حمل توقيع المصمم روبيرةتو كافالي.
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وقدمت الفنانة اللبنانية عدداً من أشهر أغنياتها منها :"براحتي"، "التوتو ني"،"قررت"، وغنت أيضاً للممثلة الراحلة سعاد حسني يا واد يا تقيل وغيرها.
وشاركت نيكول عدداً من الصور لها قبل إحياء الحفل وخلاله مع العروسين ونال منشورها كما صورها تفاعلاً كبيراً وتعليقات مشيدة.
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