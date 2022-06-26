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فنون ومشاهير

فنان لبناني في المستشفى.. ماذا جرى له؟

Lebanon 24
26-06-2022 | 15:13
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نشر الفنان اللبناني مارسيل خليفة عبر حسابه على موقع فايسبوك صورة له في المستشفى وكتب: لقد اجبرتني وعكة صحيّة طارئة على الاستشفاء في مستشفى بمدينة الرباط ، فكنت أحسب أنني سألج إليه ، مثل سائر الناس ، شخصاً مريضاً يطلب العلاج للوعكة التي ألمت به على حين غرة . لكني ، وقد أخذت بالأطباء والممرضات من كل الجهات ، وجدت اسمي يسبق بدني إلى نفوسهم وايديهم ، حتى خشيت من أن يجردوا اسمي من بشريته ، فلا يروا إليه إلاّ من خلال ما تبعثه رمزيته فيهم من معاني الموسيقى والأغنية .
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وتابع: عليّ أن أستدرك وأقول إنهم/ إنهن قاموا بأكثر من واجبهم / واجبهن في تطبيبي وتمريضي ، وأحاطوني بكل الحب وبأرفع مستويات الرعاية .
وأضاف: لكني أشعر أن ما تعرضت له من " تحرّش " عاطفي بفيض الحب الممنوح لي والمسكوب على صدري ، بقدر ما أراحني وطمأنني إلى أني أديت رسالتي بنبل ، أشعرني - في ذات الوقت - بالثمن الباهظ الذي يرتبه على المرء رأسمال الرمزية الذي يحمله .
اطباء المستشفى وممرضاته ، يا من سهروا / سهرن على راحتي.
أصدقائي الذين تحملّوا عبء هذه الوعكة ، لكم مني كل الحب وكل العرفان على الصنيع الجميل.
May be an image of 1 person, hospital and indoor
 
(رصد لبنان 24)
 
 
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