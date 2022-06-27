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فنون ومشاهير

بعد وعكة صحية أدخلته المستشفى... إليكم ما كشفه مارسيل خليفة

Lebanon 24
27-06-2022 | 03:48
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نشرت الفنان مارسيل خليفة، صورة له عبر حسابه على "فايسبوك"، أعلن فيها سفره الى "مدينة " Vienne " الفرنسية للمشاركة في مهرجان جاز، يوم 2 تموز".
 
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وهذه أول سفرة لخليفة بعدما كشف عن دخوله المستشفى عقب وعكة صحية.
 
وأمس، نشر عبر حسابه على موقع فايسبوك صورة له في المستشفى وكتب: لقد اجبرتني وعكة صحيّة طارئة على الاستشفاء في مستشفى بمدينة الرباط ، فكنت أحسب أنني سألج إليه ، مثل سائر الناس ، شخصاً مريضاً يطلب العلاج للوعكة التي ألمت به على حين غرة . لكني ، وقد أخذت بالأطباء والممرضات من كل الجهات ، وجدت اسمي يسبق بدني إلى نفوسهم وايديهم ، حتى خشيت من أن يجردوا اسمي من بشريته ، فلا يروا إليه إلاّ من خلال ما تبعثه رمزيته فيهم من معاني الموسيقى والأغنية .
وتابع: عليّ أن أستدرك وأقول إنهم/ إنهن قاموا بأكثر من واجبهم / واجبهن في تطبيبي وتمريضي ، وأحاطوني بكل الحب وبأرفع مستويات الرعاية .
وأضاف: لكني أشعر أن ما تعرضت له من " تحرّش " عاطفي بفيض الحب الممنوح لي والمسكوب على صدري ، بقدر ما أراحني وطمأنني إلى أني أديت رسالتي بنبل ، أشعرني - في ذات الوقت - بالثمن الباهظ الذي يرتبه على المرء رأسمال الرمزية الذي يحمله .
اطباء المستشفى وممرضاته ، يا من سهروا / سهرن على راحتي. أصدقائي الذين تحملّوا عبء هذه الوعكة ، لكم مني كل الحب وكل العرفان على الصنيع الجميل.
 
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