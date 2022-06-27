عارضة الأزياء التونسية زوجة مقدم البرامج اللبناني بمايوه بنقشة النمر.. وهكذا احتفلت بعيدها (صور)

لايزال المذيع ومقدم البرامج وسام بريدي يقضي عطلة مع زوجته عارضة الأزياء التونسية ريم السعيدي وابنتيه في تونس.
ونشرت ريم عبر خاصية "الستوري" على حسابها الخاص على انستغرام صورا ظهرت فيها برفقة زوجها وابنتها على الشاطئ مرتدية مايوه بنقشة النمر.
وكانت ريم احتفلت بعيدها في تونس إلى جانب عائلتها وأصدقائها.
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A post shared by Rym Saidi (@rymsaidi)
A post shared by Rym Saidi (@rymsaidi)
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A post shared by Wissam Breidy وسام بريدي (@wissambreidy)
A post shared by Wissam Breidy وسام بريدي (@wissambreidy)