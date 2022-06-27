بعد اصابته بذبحة صدرية.. نجل الفنان الشهير يكشف تطورات حالة والده الصحية

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كشف الموسيقار أحمد ثروت نجل الفنان محمد ثروت، خلال تصريحات صحفية، أن والده خضع للعديد من الفحوصات الطبية بعد خروجه من غرفة العناية المركزة التي دخلها بعد اجراء جراحة في القلب، وذلك من أجل إرسالها للطبيب المعالج خارج البلاد، إذ سيستكمل رحلة علاجه خارج البلاد خلال الفترة المقبلة، ولم يحدد موعد سفره بعد.وكان نجل الفنان محمد ثروت أكد أن والده كان يعاني من ذبحة صدرية، أدت إلى انسداد أحد الشرايين بنسبة 99 بالمئة، وبعد آلام مفاجئة دخل غرفة العمليات وخضع لعملية تركيب دعامات للقلب، ووجه الشكر لكل محبي والده ودعائهم له.