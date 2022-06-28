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فنون ومشاهير

بعد اصابته بذبحة صدرية.. هذا وضع الفنان الشهير الصحي

Lebanon 24
28-06-2022 | 06:10
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في أول ظهور له على مواقع التواصل الاجتماعي، نشر الفنان محمد ثروت عبر حسابه الخاص في "فيسبوك" صورة له وجّه من خلالها الشكر للأطباء الذين أجروا له جراحة في القلب.

وطمأن محمد ثروت جمهوره من خلال تعليقه على الصورة قائلاً: "بفضل الله ودعواتكم اجتزت بحمد الله أزمة القلب التي استدعت جراحة عاجلة أسجد لله شاكراً نعمة الصحة والسلامة وعبور المحنة التي لولاها رغم قسوتها ما كنت عرفت ورأيت وشاهدت وعشت كل هذا الحب".
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وكان الموسيقار أحمد ثروت نجل الفنان محمد ثروت، كشف في وقت سابق خلال تصريحات صحفية، أن والده خضع للعديد من الفحوصات الطبية بعد خروجه من غرفة العناية المركزة التي دخلها بعد اجراء جراحة في القلب، وذلك من أجل إرسالها للطبيب المعالج خارج البلاد، إذ سيستكمل رحلة علاجه خارج البلاد خلال الفترة المقبلة، ولم يحدد موعد سفره بعد.

وكان نجل الفنان محمد ثروت أكد أن والده كان يعاني من ذبحة صدرية، أدت إلى انسداد أحد الشرايين بنسبة 99 بالمئة، وبعد آلام مفاجئة دخل غرفة العمليات وخضع لعملية تركيب دعامات للقلب، ووجه الشكر لكل محبي والده ودعائهم له.
 


المصدر: لها
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