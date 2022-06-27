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فنون ومشاهير

فارس كرم "قمرجي" في الجميزة.. وينتظر مولودا جديداً

Lebanon 24
27-06-2022 | 09:10
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قبل ساعات، أنهى فارس كرم تصوير أحدث أعماله الغنائية التي تحمل عنوان "قمرجي"؛ فهل هي الجزء الثاني من أغنية "نسونجي" التي اشتهر بها فارس كرم قبل سنوات؟

نجاح جديد
يستعد صناع أغنية "قمرجي" لطرح العمل خلال أيام بعد أن أنهى مخرج الكليب هاس غدار تصوير آخر مشاهد الكليب وسط أحد شوارع الجميزة ببيروت، والكليب ينتمي لنوعية الغناء الشعبي الذي تميز به فارس كرم ولا علاقة للعمل بأغنية "نسونجي" التي سبق أن قدمها كرم قبل سنوات حيث إن "قمرجي" تتحدث عن حالة عشق وغزل بينه وبين المرأة.
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ميني ألبوم
على صعيد آخر، يمواصل حالياً فارس كرم تسجيل أغنياته الخاصة بالميني ألبوم الجديد والمقرّر أن يجمعه بروتانا، على أن يطرحه بعد طرح الكليب بأيام قليلة.
ويتردد أن فارس كرم ينتظر مولوده الثاني من زوجته هبة عزيز بعد شهور.
المصدر: نواعم
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