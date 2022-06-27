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فنون ومشاهير
صدمة لأحمد زاهر.. سحب فيلمه بعد تحقيقه 22 دولاراً فقط
Lebanon 24
27-06-2022
|
14:00
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رغم تحقيقه العديد من النجاحات بالأدوار التي قدمها درامياً، وقدرته على خطف قلوب الجماهير في معظم المسلسلات التي ظهر بها، خاصة مسلسل "البرنس"، الذي قدمه مع محمد رمضان قبل عدة أعوام، فإن السينما تبقى أمراً مختلفاً، ويبدو أن البطولة المطلقة الأولى للفنان أحمد زاهر لم تكن موفقة على الإطلاق.
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ومؤخراً، تقرر سحب فيلم "فارس"، الذي جمع نخبة من النجوم المصريين بجانب بطله الأول أحمد زاهر، بسبب تحقيقه إيرادات ضعيفة جداً، بلغت خلال آخر أيام عرضه 421 جنيها فقط (ما يعادل 22 دولاراً)، فيما بلغ إجمالي ما حققه الفيلم، على مدار الشهر الماضي، 739 ألفاً و630 جنيهاً، حسب البيان الصادر من شركة "دولار فيلم" للتوزيع.
وتأتي هذه النتائج المخيبة للآمال، رغم أن الفيلم يضم أسماءً لها وزن ثقيل في السينما المصرية، ومن أبرزهم: حسين فهمي، وصلاح عبدالله، ومنة فضالي، وعابد عناني، ومحمد أبوالنجا، وملك أحمد زاهر، وآخرون.
وكان بطل العمل قد أقر بنفسه بضعف مشاهدات الفيلم، وبرر ذلك في تصريحات نقلتها صحيفة الوطن المصرية، بأن توقيت العرض غير مناسب، بسبب انشغال الطلاب بالامتحانات، قائلًا: "اللي دخل الفيلم وشافه انبسط بيه، لكن الإقبال مش شديد أوي عشان دي فترة امتحانات، وهو توقيت مش مناسب".
المصدر: زهرة
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